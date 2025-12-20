Real Madrid vs Sevilla, Alonso Ingin Los Blancos Tutup 2025 dengan Positif

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid vs Sevilla pada lanjutan pekan ke-17 Liga Spanyol akan tersaji di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu (21/12).

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso ingin Los Blancos menutup Tahun 2025 dengan kemenangan.

Alonso bertekad melupakan periode sulit yang dialami timnya belakangan ini dan menutup 2025 dengan hasil positif saat menghadapi Sevilla.

Los Blancos membutuhkan kemenangan untuk terus menekan Barcelona yang kini memimpin klasemen sementara.

“Kami ingin mengakhiri tahun ini dengan baik. Ini adalah periode yang berat dan sulit. Kami ingin memulai 2026 dengan cara yang positif,” ujar Alonso dalam konferensi pers yang dilansir dari laman resmi klub pada Sabtu.

“Lawan kami tangguh, mereka menuntut banyak hal, bermain dengan situasi satu lawan satu, agresif dalam tekel, dan bagus saat menguasai bola. Kami ingin para penonton menikmati pertandingan,” tambahnya.

Sebelumnya, Real Madrid sempat unggul lima poin di puncak klasemen sebelum performa mereka menurun pada November.

Los Blancos mencatatkan tiga hasil imbang beruntun di liga. Lalu, menelan kekalahan mengejutkan di kandang dari Celta Vigo awal bulan ini, yang membuat Barcelona kini melesat unggul empat poin dalam perburuan gelar.