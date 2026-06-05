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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Realisasi APBN Mei 2026 Positif, Defisit Meningkat Tipis

Jumat, 05 Juni 2026 – 23:48 WIB
Realisasi APBN Mei 2026 Positif, Defisit Meningkat Tipis - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif.

Purbaya menjelaskan pendapatan negara per Mei 2026 bertumbuh sebesar 19,1 persen, naik sekitar 6,2 persen dari tahun sebelumnya.

Secara detail, penerimaan pajak meningkat signifikan dari tahun lalu yakni 22,1 persen, dari yang sebelumnya 11,3 persen.

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Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai menurun menjadi 0,7 persen dari 11,2 persen.

"Bea dan cukai naik 0,7% sudah positif dua bulan berturut-turut," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Purbaya menekankan ada perbaikan signifkan pada penerimaan pajak pada tahun ini, jika berkaca pada tahun 2025.

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Menkeu menjelaskan pada 2025, pertumbuhan pajak tercatat sepenuhnya negatif.

Menyusul hasil positif ini, Purbaya menegaskan akan terus mendorong peningkatan pendapatan pajak naik hingga 20 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif.

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TAGS   APBN 2026  Defisit APBN  Realisasi APBN  Menkeu Purbaya 
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