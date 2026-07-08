Realisasi APBN Semester I 2026: Pendapatan Negara Capai 46,3%, Defisit 0,76% PDB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2026 dalam Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Realisasi APBN semester I 2026 mencatat pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau setara dengan 46,3 persen dari target.

Capaian ini tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi sebesar Rp 1.187,8 triliun.

Angka tersebut mencapai 44,1 persen dari target APBN dan tumbuh 21,4 persen dibanding tahun lalu.

"Kalau kita lihat penerimaan pajak saja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama," kata Purbaya, Selasa (7/7).

Purbaya menilai capaian positif ini tidak lepas dari upaya pembenahan internal di tubuh instansi pemungut pajak.

"Jadi reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personal perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Saya pikir ke depan ini akan terus membaik," lanjut Purbaya.