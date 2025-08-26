Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Realisasi Pendapatan Daerah Banten Capai 50,58 Persen dari Target hingga Agustus 2025

Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:25 WIB
Realisasi Pendapatan Daerah Banten Capai 50,58 Persen dari Target hingga Agustus 2025 - JPNN.COM
Gubernur Banten Andra Soni. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Banten

jpnn.com, SERANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat realisasi pendapatan Provinsi Banten hingga 25 Agustus 2025 sudah tembus Rp 5.951.902.366.116 atau 50,58 persen dari total target Rp 11.767.801.530.260.

Pendapatan terbesar didominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Capaian ini memperlihatkan komitmen yang kuat dari Bapenda Provinsi Banten dalam mengelola pendapatan daerah.

Baca Juga:

Capaian tersebut secara rinci terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp 4.099.259.851.605 atau 49,27 persen dari target Rp 8.319.775.525.770.

PAD diperoleh atas pajak kendaraan bermotor (PKB) terealisasi Rp 1.396.980.169.200 atau 66,10 persen dari target Rp 2.113.398.066.000.

Selanjutnya, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp 792.899.569.300 atau 50,13 persen dari target Rp 1.581.675.745.000.

Baca Juga:

Pajak air permukaan dari target Rp 44.176.880.000, terealisasi Rp 30.717.465.500 atau 69,53 persen.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp 1.439.278.549.000, terealisasi Rp 853.372.709.683 atau 59,29 persen.

Bapenda mencatat realisasi pendapatan daerah Banten mencapai 50,58 persen dari target Rp 11.767.801.530.260 hingga Agustus 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pendapatan daerah  Realisasi PAD Banten  Bapenda Banten  Andra Soni  Banten  pajak  pendapatan asli daerah  Rita Prameswari 
BERITA PENDAPATAN DAERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp