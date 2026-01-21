Close Banner Apps JPNN.com
Realisasi Penyaluran KUR 2025 Mencapai Rp 270 Triliun

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:41 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 mencapai Rp 270 triliun atau 96 persen dari target Rp 280 triliun yang ditetapkan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan penyaluran tersebut menjangkau 4,58 juta debitur, dengan 2,7 juta di antaranya merupakan debitur baru.

“Artinya, capaian debitur baru melampaui target yaitu menjadi 117 persen,” ujar Maman dikutip Rabu (21/1).

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM juga berhasil memenuhi target peningkatan debitur graduasi atau naik kelas, dengan realisasi mencapai 131 persen.

Maman mengatakan potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR diperkirakan antara 7,7 juta hingga 11,6 juta orang, berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut setiap debitur KUR rata-rata mampu menyerap 2–3 tenaga kerja.

Dia menambahkan bahwa 2025 menjadi tahun bersejarah bagi program KUR karena untuk pertama kalinya alokasi dana ke sektor produksi mencapai 60,7 persen atau setara Rp 163 triliun. Angka ini melampaui target 60 persen yang ditetapkan.

Meski capaian penyaluran KUR dinilai positif, Maman mengingatkan bahwa mayoritas tenaga kerja yang terserap masih berada di sektor informal.

Dari total potensi penyerapan 7,7 juta hingga 11,6 juta orang, sebagian besar tenaga kerja tersebut belum masuk ke sektor formal.

Kementerian UMKM UMKM melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 mencapai Rp 270 triliun

