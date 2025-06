Reality Club Lebih Melankolis dalam Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock, Reality Club kembali menyuguhkan karya terbaru yang berjudul You’ll Find Lovers Like You and Me.

Lagu melankolis tersebut ditulis oleh Faiz Novascotia Saripudin serta diproduseri bersama Brad Oberhofer dan Wisnu Ikhsantama.

Lewat You’ll Find Lovers Like You and Me, Reality Club bicara mengenai, walau berakhirnya suatu hubungan terasa menyakitkan, selalu ada kemungkinan menemukan cinta baru meskipun itu membuat berpikir sespesial apa romansa sebelumnya.

Grup asal Jakarta yang terdiri dari vokalis sekaligus gitaris Faiz, vokalis Fathia Izzati, drumer Era Patigo dan basis Nugi Wicaksono itu kemudian mengungkap cerita di balik lagu tersebut.

You’ll Find Lovers Like You and Me diklaim sebagai lagu melankolis yang merenungi sifat hubungan asmara setelah berakhir.

"Walau se-spesial apa pun suatu hubungan yang berakhir, suatu hari akan menemukan cinta yang baru dan begitu juga dengan mantan pasangan. Renungan ini adalah hal baik sekaligus buruk, karena di satu sisi akan menemukan cinta lagi walau sesakit itu. Di sisi lain, apakah itu berarti hubungan yang kemarin gak seisismewa itu?" kata Faiz Reality Club, Jumat (27/6).

“Lagu ini terinspirasi dari saat pudarnya hubungan yang sempat saya jalani. Saya membayangkan lagi ngedate dengan pasangan dan berusaha senang namun sudah bisa merasakan akhir dari hubungan itu. Beberapa adegan film Eternal Sunshine of the Spotless Mind turut menginspirasi," sambungnya.

You’ll Find Lovers Like You and Me merupakan salah satu lagu yang muncul saat Reality Club menggodok materi di Ubud, Bali pada Mei 2024.