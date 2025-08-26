Reality Club Lebih Percaya Diri dalam Album Keempat

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock, Reality Club akhirnya meluncurkan album terbaru yang bertitel Who Knows Where Life Will Take You?.

Album keempat Reality Club tersebut direkam di Bangkok, Thailand bersama produser Brad Oberhofer, Iga Massardi, dan Wisnu Ikhsantama.

Who Knows Where Life Will Take You? diklaim sebagai album paling personal dan percaya diri dari band beranggotakan Faiz Novascotia Saripudin, Fathia Izzati, Era Patiggo, dan Nugi Wicaksono itu.

Sebab, setelah kesuksesan album Reality Club Presents… (2023), ternyata tantangan Reality Club selanjutnya yakni menaklukkan diri sendiri.

"Kami sudah punya tiga album dengan berbagai pencapaian yang kami syukuri. Namun selalu ada rasa impostor syndrome yang membuat kami mengecilkan prestasi sendiri. Kali ini, kami menyudahinya. Jadi mantra album ini adalah ‘tak ada lagi impostor syndrome’," ungkap Faiz Reality Club.

Album Who Knows Where Life Will Take You? menghadirkan suasana santai dan bebunyian indie rock yang menyerupai album perdana Reality Club.

Semua ditunjang kemampuan dan kematangan para personel yang didapat dari pengalaman sembilan tahun bersama.

"Di album ini, kami tidak berusaha membuktikan apa pun kepada siapa pun, termasuk ke diri sendiri. Makanya ada kemiripan dengan album pertama," jelasnya.