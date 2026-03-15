JPNN.com - Entertainment - Musik

Reality Club Merayakan Satu Dekade

Minggu, 15 Maret 2026 – 15:15 WIB
Reality Club, band indie rock asal Jakarta. Foto: Dok. Reality Club

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Reality Club memasuki tahun ke-10 eksis di kancah musik.

Momen satu dekade akan dirayakan lewat sebuah konser spesial bertajuk '(10) Years of Reality Club - Live in Jakarta' di Basketball Hall Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2026.

Bukan sekadar pertunjukan musik, konser yang dipromotori Katarsis Live itu menjadi retrospektif perjalanan Reality Club dan pendengar dalam tumbuh bersama.

Baca Juga:

"Sepuluh tahun itu sebuah keajaiban buat kami. Di balik Reality Club, tidak ada yang kuliah musik, tidak ada yang punya koneksi industri. Kami mulai dari nol. Bisa sampai di titik ini, itu sesuatu yang tidak pernah kami anggap biasa,” ungkap Fathia Izzati, vokalis Reality Club.

Dalam konser nanti, Reality Club akan membawakan repertoar lintas album, dari fase awal hingga katalog terbaru.

Grup musik Fathia Izzati (vokal, keys), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bass), dan Era Patigo (drum) iti juga menyiapkan lagu-lagu yang jarang dibawakan dalam format festival.

Baca Juga:

“Ini akan menjadi pertama kali kami bikin konser dengan kapasitas sebesar ini dan tidak hanya merayakan album baru, tapi 10 tahun perjalanan dan empat album seluruhnya. Artinya kami memainkan lagu-lagu dari semua album itu,” jelas Faiz Novascotia Saripudin.

Satu dekade bukan perjalanan singkat bagi Reality Club yang memiliki upaya-upaya tidak bisa dipandang sebelah mata.

BERITA REALITY CLUB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
