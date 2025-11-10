Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition, Harga Rp 12 Jutaan

Senin, 10 November 2025 – 20:29 WIB

jpnn.com - Realme akhirnya memulai penjualan Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition di China, Senin (10/11).

Produk merupakan hasil kolaborasi eksklusif antara Realme dan tim Formula 1 Aston Martin.

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition menghadirkan kombinasi antara performa teknologi tinggi dan estetika khas dunia balap.

Baca Juga: Realme Mengembangkan Ponsel dengan Baterai Superbesar 15000 mAh

Ponsel edisi spesial itu tampil menonjol dengan corak “Racing Lime” yang ikonik, berpadu dengan tekstur serat karbon, serta emblem sayap perak Aston Martin di bagian belakang.

Panel belakangnya didesain mengikuti lengkungan aerodinamis agar lebih nyaman digenggam, menyerupai siluet mobil balap F1.

Tak hanya fisik yang menawan, Realme juga menanamkan sentuhan tema balap hingga ke dalam sistem antarmukanya.

Tersedia wallpaper animasi bertema F1, ikon eksklusif, efek pengisian daya dinamis, hingga watermark Aston Martin di setiap hasil foto dari kameranya.

Dalam paket pembelian, pengguna juga akan menemukan aksesori premium seperti pin F1 edisi khusus, casing eksklusif, dan miniatur mobil balap Aston Martin.