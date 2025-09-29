Realme Watch 5 Resmi Meluncur, Desain Mirip Apple Watch Ultra, Sebegini Harganya

Senin, 29 September 2025 – 10:15 WIB

jpnn.com - Realme diam-diam kembali bermain di jam tangan pintar dengan meluncurkan Watch 5 kepada pengguna di Eropa beberapa waktu lalu.

Secara tampilan, smartwatch itu disebut mirip dengan Apple Watch Ultra.

Dikutip dari Gizmochina, Sabtu (27/9), kehadiran jam tangan pintar itu muncul tiba-tiba di Amazon Jerman.

Realme Watch 5 itu sudah bisa dipesan, tetapi engirimannya baru akan dimulai awal November 2025.

Jam tangan pintar asal Tiongkok itu hadir dengan layar AMOLED persegi panjang 5 cm beresolusi 390×450, refresh rate 60Hz, dan kecerahan puncak 600 nits.

Daya tahan baterai diklaim hingga 14 hari dengan sekali pengisian daya, sebagian berkat sel 460mAh dan sebagian lagi berkat OS ringan yang digunakan Realme, alih-alih Wear OS milik Google.

Realme menawarkan 108 mode latihan, pemantauan detak jantung berkelanjutan, pelacakan SpO2, dan peringkat IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air.

Jam tangan itu dilengkapi GPS dan GNSS bawaan, lebih dari 300 tampilan jam yang dapat disesuaikan, dan dukungan pembayaran NFC.