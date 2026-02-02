Rebecca Quento Akhirnya Kembali, Rilis Lagu Rasa Ini

jpnn.com, JAKARTA - Setelah hiatus cukup lama dari industri musik, penyanyi Rebecca Quento akhirnya kembali.

Kembalinya Rebecca Quento ke dunia tarik suara ditandai dengan peluncuran single terbaru yang berjudul Rasa Ini pada 2 Februari 2026.

Penyanyi kelahiran St. Louis, Amerika Serikat, pada 9 Juni 1993 itu kini siap mengobati kerinduan penggemar yang telah mengikuti perjalanan kariernya sejak awal.

Rebecca Quento menyatakan bahwa Rasa Ini merupakan lagu pop ballad bernuansa emosional yang mengisahkan cinta yang tidak dapat bersatu, kerinduan yang mendalam, serta rasa sakit ketika seseorang yang dicintai hanya dapat hadir sebagai jarak dan kenangan.

Melalui lagu tersebut, pendengar diajak menyelami perasaan mencintai dengan sepenuh hati, namun tanpa mampu menggenggam orang yang seharusnya selalu ada.

Lagu Rasa Ini diciptakan oleh Leona Untari dan diaransemen oleh Joel Christian. Rasa Ini memiliki makna yang sangat personal bagi Rebecca, karena liriknya ditulis langsung olehnya dengan bantuan sang ibunda, Rilawati Yunita.

Baca Juga: No Na Makin Mencolok Lewat Lagu Work

Kolaborasi tersebut menghasilkan komposisi musik yang lembut, emosional, dan menyentuh perasaan.

“Lagu ini sangat berarti bagi aku. Rasa Ini adalah ungkapan dari perasaan terdalam yang selama ini aku simpan. Aku ingin para pendengar yang pernah merasakan hal serupa tahu bahwa mereka tidak sendirian,” ungkap Rebecca Quento.