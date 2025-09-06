Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rebellion Rose Tepati Janji Hadir di Pestapora 2025, Orasi Hingga Tampil Seadanya

Sabtu, 06 September 2025 – 13:03 WIB
Penampilan Rebellion Rose di bawah panggung Sat Set Stage dalam Festival Pestapora, Sabtu (6/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Band Rebellion Rose memenuhi janjinya untuk tetap hadir dalam Festival Pestapora 2025.

Alih-alih tampil di panggung Pestapora 2025, Rebellion Rose hadir untuk menyampaikan orasi dan bernyanyi akustik di bawah panggung.

Meski dilakukan dengan seadanya, tak menyurutkan semangat para penggemar untuk menonton dan bernyanyi bersama.

Rebellion Rose memulai penampilan akustiknya dengan membawakan lagu yang dipopulerkan Marjinal bertajuk Buruh Tani.

Selanjutnya, band asal Sleman, Yogyakarta tersebut membawakan tiga lagu mereka, di antaranya, bertajuk Sehat Selalu Sodaraku, Menang dan Terima Kasih.

Ketiga lagu tersebut menggambarkan tentang perjuangan dan cinta terhadap para sesama manusia.

Sehat Selalu Sodaraku yang memilik pesan lagu tentang semangat persaudaraan, kebebasan, dan kebersamaan dalam komunitas, seolah menjadi simbol Rebellion Rose bersuara tentang kondisi Bumi Pertiwi.

Tak sampai di sana, para personel Rebellion Rose juga membagikan pita kuning dan merah muda kepada para penonton sebagai simbol perjuangan.

