Rebranding Koperasi SMS Setjen DPD RI, Usung Layanan Daring dan Mitra Indogrosir

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Sabang Merauke Sejahtera (SMS) Sekretariat Jenderal DPD RI resmi meluncurkan wajah baru yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Rebranding ini diharapkan menjadi cerminan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian yang diwujudkan melalui pelayanan usaha yang adaptif terhadap perkembangan masa kini.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa kehadiran kembali unit usaha ini bukan sekadar pergantian logo atau tampilan fisik toko, melainkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing koperasi. Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan Koperasi SMS Setjen DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (28/7).

"Rebranding adalah keputusan strategis untuk memastikan usaha tetap relevan dengan ekspektasi zaman. Satu langkah kecil keberanian mengeksekusi hari ini jauh lebih berarti daripada seribu rencana yang hanya ada di kepala," ujar Mohammad Iqbal.

Untuk memperkuat daya tawar dan meningkatkan standar operasional, Koperasi SMS menggandeng Outlet Mitra Indogrosir. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan barang sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan toko.

"Selain kehadiran toko fisik, mekanisme pesan, bayar, dan antar melalui sistem belanja daring yang telah disiapkan adalah bukti nyata bahwa koperasi ini peka terhadap perkembangan zaman, peka terhadap kebutuhan, dan peka terhadap perubahan. Inilah wajah koperasi masa kini yang kita cita-citakan bersama," kata Mohammad Iqbal.

Mohammad Iqbal juga menekankan bahwa leadership dan semangat rebranding hari ini tidak boleh berhenti pada peluncuran wajah baru koperasi. Keduanya harus dilanjutkan dan diperkuat melalui pembenahan manajemen koperasi secara menyeluruh.

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"Cara-cara lama yang sudah tidak lagi efektif harus kita tinggalkan, dan digantikan dengan manajemen baru yang lebih transparan, lebih akuntabel, profesional, serta didukung oleh tata kelola koperasi yang baik," imbuhnya.

Ketua Koperasi SMS Setjen DPD RI, Hartawan, menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 2016 hingga kini, koperasi telah melewati berbagai dinamika yang ditandai dengan estafet kepengurusan. Secara keseluruhan, koperasi ini telah melalui tiga generasi kepengurusan yang masing-masing memberikan kontribusi dan pencapaian kesejahteraan bagi para anggotanya.