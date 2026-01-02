Recall: GWM Tank 300 dan 500 Hybrid Dinyatakan Cacat Produksi

Jumat, 02 Januari 2026 – 13:58 WIB

jpnn.com - Isu keselamatan menghampiri Great Wall Motors (GWM) Australia. Perusahaan mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap 1.445 unit mobil hybrid produksi 2025.

Langkah tersebut diambil setelah ditemukan potensi masalah serius pada rangkaian kabel tegangan tinggi.

Recall mencakup GWM Cannon Alpha PHEV, GWM Tank 300 Hybrid, serta GWM Tank 500 Hybrid dan PHEV.

Seluruh model yang terdampak merupakan kendaraan hybrid yang mengandalkan sistem kelistrikan bertegangan tinggi.

Dalam dokumen yang disampaikan ke Departemen Infrastruktur Australia, disebutkan bahwa masalah berasal dari cacat produksi pada cincin pelindung kabel tegangan tinggi.

Komponen tersebut diduga tidak terhubung ke ground secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pelindung elektromagnetik.

Kondisi itu bukan sekadar isu teknis ringan. Gangguan pada pelindung elektromagnetik dapat memicu komunikasi abnormal antara sistem kendaraan, khususnya sistem kontrol mesin dan transmisi.

Dampaknya, lampu peringatan bisa menyala secara tiba-tiba, torsi kendaraan menurun, hingga kinerja pendinginan sistem hibrida terganggu.