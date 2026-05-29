Red Bull Cliff Diving 2026 di Nusa Penida Hadirkan Momen Emosional dan Bersejarah

jpnn.com - Red Bull Cliff Diving World Series 2026 sukses membuka lembaran baru bagi Indonesia.

Untuk pertama kalinya, ajang loncat tebing paling bergengsi di dunia itu digelar di Tanah Air, tepatnya di Broken Beach pada 20-23 Mei 2026.

Debut Indonesia sebagai tuan rumah langsung mencuri perhatian dunia. Keindahan alam Nusa Penida dipadukan dengan aksi ekstrem para atlet kelas dunia menciptakan tontonan spektakuler yang sulit dilupakan.

Direktur olahraga Red Bull Cliff Diving Orlando Duque menyebut Bali memiliki kombinasi sempurna untuk menggelar kompetisi sebesar ini.

"Kami membutuhkan lokasi yang punya kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan nuansa alami untuk olahraga ini."

"Bali menawarkan dua hal tersebut dalam satu tempat. Penonton bisa melihat langsung betapa ekstrem dan sulitnya cliff diving," ucapnya.

Indonesia menjadi seri pembuka musim ke-17 Red Bull Cliff Diving World Series. Dari sejumlah negara baru yang dipertimbangkan, hanya Indonesia dan Oman yang dinilai memenuhi standar lokasi terbaik untuk menggelar kompetisi loncat tebing kelas dunia.

Keberhasilan penyelenggaraan di Bali sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism premium yang mulai diperhitungkan dunia internasional.