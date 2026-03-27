Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Red Flag! Marc Marquez Tumbang di FP1 MotoGP Amerika

Jumat, 27 Maret 2026 – 23:08 WIB
Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - TEXAS – Marc Marquez mengalami kecelakaan di Turn 10 Circuit of The Americas, Austin, Texas, dalam Free Practice 1 MotoGP Amerika, Jumat (27/3) malam WIB.

Red flag atau bendera merah pun langsung berkibar. Panitia menilai FP harus dihentikan sementara.

Kecelakaan yang melibatkan Marc itu cukup membuat pembatas trek berantakan.

Baca Juga:

Marc terjatuh secara tragis. Sesaat setelah berada di puncak tanjakan, dan ketika hendak menuruni tikungan, Marc kehilangan kendali.

Si Juara Dunia MotoGP 2025 itu terlihat terbanting ke gravel hingga menabrak pembatas.

Marc lalu menumpang petugas ke garasi utama Ducati.

Baca Juga:

Saat ini FP1 sudah kembali berputar. Pedro Acosta untuk sementara memimpin di 30 menit sesi tersisa. (adk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Amerika  MotoGP  Marquez  Red Flag 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp