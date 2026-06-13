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JPNN.com - Entertainment - Musik

Red Velvet Segera Kembali dengan Formasi Lengkap dan Rilis Album Baru

Sabtu, 13 Juni 2026 – 13:13 WIB
Red Velvet Segera Kembali dengan Formasi Lengkap dan Rilis Album Baru - JPNN.COM
Red Velvet, grup idola asal Korea Selatan. Foto: ANTARA/HO-X.com/RVsmtown

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup idola asal Korea Selatan, Red Velvet dikabarkan akan segera comeback atau kembali pada Agustus 2026.

Tidak hanya kembali dalam formasi lengkap, Red Velvet juga siap menghadirkan sebuah album baru.

Kabar tersebut diungkapkan oleh agensi SM Entertainment dalam sebuah pernyataan resmi yang diwartakan Soompi pada Kamis (11/6) waktu setempat.

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"Red Velvet sedang mempersiapkan comeback grup lengkap dengan tujuan untuk kembali pada bulan Agustus," ungkap SM Entertainment dilansir Antara.

SM Entertainment berharap album baru grup yang beranggotakan Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri itu dapat dinantikan oleh penggemar dan penikmat musik.

Album baru tersebut akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar dua tahun dan dua bulan sejak mini album peringatan 10 tahun, Cosmic, yang dirilis pada Juni 2024.

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Momen kembali ini juga bakal menjadi aktivitas Red Velvet lengkap pertama sejak para anggota mulai bekerja di bawah agensi yang berbeda.

Tahun lalu, Wendy dan Yeri mengakhiri kontrak eksklusif dengan SM Entertainment dan menandatangani kontrak dengan agensi lain. (antara/jpnn)

Grup idola asal Korea Selatan, Red Velvet dikabarkan akan segera comeback atau kembali pada Agustus 2026.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Sumber Antara

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TAGS   Red Velvet  Wendy Red Velvet  Lagu Red Velvet  Album Red Velvet 
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