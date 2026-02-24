Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu masalah yang sering kita hadapi saat menjalankan ibadah puasa ialah asam lambung.

Asam lambung memang penyakit yang sering diderita setiap orang.

Penyebabnya beragam, mulai telat makan, gaya hidup yang tidak sehat hingga kurang istirahat.

Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan ini bisa diatasi dengan mengonsumsi herbal.

Berikut ini ulasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan asam lambung sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.