Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:54 WIB
Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini - JPNN.COM
Bunga dandelion. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu masalah yang sering kita hadapi saat menjalankan ibadah puasa ialah asam lambung.

Asam lambung memang penyakit yang sering diderita setiap orang.

Penyebabnya beragam, mulai telat makan, gaya hidup yang tidak sehat hingga kurang istirahat.

Baca Juga:

Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan ini bisa diatasi dengan mengonsumsi herbal.

Berikut ini ulasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan asam lambung sejak berabad abad yang lalu.

Baca Juga:

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Herbal  Asam Lambung  dandelion  Jahe 
BERITA HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp