Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:42 WIB
Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi biji pala. Foto: thesourcebulkfoods

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Siapa pun pasti tak ingin merasakan kembung, mulut terasa asam, mual, dada seperti terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati.

Coba obati dengan racikan herbal ini. Racikannya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Siapa yang tidak kenal dengan kunyit. Rempah-rempah yang satu ini memang cukup populer di tanah air.

Umumnya kunyit dimanfaatkan sebagai salah satu herbal membuat jamu.

Baca Juga:

Kunyit dipercaya efektif meredakan asam lambung Anda. Bagian yang digunakan sebagai obat herbal asam lambung adalah rimpang kunyit.

Untuk merasakan manfaatnya, Anda tumbuk kunyit kering sampai menjadi bubuk.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah temulawak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asam Lambung  pengobatan alami  temulawak  kunyit 
BERITA ASAM LAMBUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp