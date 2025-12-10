Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Asam Urat dengan Mengonsumsi 5 Ramuan Alami Ini

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:41 WIB
Redakan Asam Urat dengan Mengonsumsi 5 Ramuan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi Jus lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Asam urat tidak hanya menyerang kaum lansia, tetapi juga bisa terjadi pada orang muda.

Penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang bisa timbul akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batas.

Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada jaringan sendi.

Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Pada akhirnya, senyawa ini akan mengendap menjadi kristal urat dan masuk ke organ tubuh, khususnya ke dalam sendi.

Endapan asam urat di tubuh cenderung menumpuk di persendian dan kadang-kadang menyebabkan rasa nyeri persendian yang eksplosif dan dramatis.

Biasanya dirasakan di kaki atau pergelangan kaki, dengan ciri-ciri kulit terasa lebih lembut, pembengkakan dan kemerahan.

Ada beberapa jenis ramuan alami yang bisa membantu meredakan asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

