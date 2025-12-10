Redakan Asam Urat dengan Mengonsumsi 5 Ramuan Alami Ini

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Asam urat tidak hanya menyerang kaum lansia, tetapi juga bisa terjadi pada orang muda.

Penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang bisa timbul akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batas.

Baca Juga: 4 Ramuan Alami untuk Menurunkan Berat Badan

Asam urat ini kemudian menumpuk dalam ruang sendi dan menyebabkan gangguan pada jaringan sendi.

Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Pada akhirnya, senyawa ini akan mengendap menjadi kristal urat dan masuk ke organ tubuh, khususnya ke dalam sendi.

Baca Juga: 4 Makanan Pantangan Penderita Asam Urat

Endapan asam urat di tubuh cenderung menumpuk di persendian dan kadang-kadang menyebabkan rasa nyeri persendian yang eksplosif dan dramatis.

Biasanya dirasakan di kaki atau pergelangan kaki, dengan ciri-ciri kulit terasa lebih lembut, pembengkakan dan kemerahan.