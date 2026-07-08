Redakan Batuk Berdahak dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini

jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Salah satu jenis batuk yang cukup merepotkan ialah batuk berdahak.

Merujuk artikel dalam Journal of Pediatric Health Care, ada beberapa rekomendasi obat OTC yang aman dan cukup ampuh meredakan batuk berdahak.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Dekongestan

Dekongestan adalah jenis obat untuk melegakan batuk berdahak dan hidung berair atau tersumbat karena pilek, reaksi alergi, radang selaput lendir di hidung, dan sinusitis.

Dekongestan juga bisa digunakan sebagai obat batuk kering yang disebabkan alergi dan infeksi saluran napas.

2. Ekspektoran

Ekspektoran sangat berguna saat kamu batuk dan merasa sesak napas karena dahak atau lendir yang memenuhi paru-paru.

Ekspektoran bekerja dengan cara mengencerkan dahak sehingga kamu bisa bernapas lebih lancar dan lega.