Redakan Batuk dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - BATUK merupakan salah satu penyakit pernapasan yang cukup merepotkan.
Ada beberapa jenis batuk dan salah satunya ialah batuk berdahak.
Alih-alih menggunakan obat-obatan kimia, kamu bisa mencoba mengonsumsi beberapa bahan alami yang tebukti lebih aman untuk tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Madu
Penelitian dari Canadian Family Physican mengungkapkan bahwa madu merupakan salah satu bahan alami untuk batuk.
Sifat analgesik dan komponen antibakteri di dalamnya efektif meringankan batuk.
2. Kaldu Tulang
Mengonsumsi kaldu tulang bisa meningkatkan hidrasi tubuh.
Makanan ini juga mudah ditelan bagi penderita batuk. Selain itu, nutrisi di dalam tubuh juga terpenuhi.