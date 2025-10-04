Redakan Flu dengan Mengonsumsi 3 Jenis Teh Ini

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 08:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Salah satu manfaat teh herbal ialah bisa membantu meredakan flu.

Meski teh bisa membantu meredakan gejala flu, ini tidak menggantikan pengobatan medis jika flu sudah cukup parah atau disertai komplikasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Elderberry

Suplemen dan teh elderberry sering dipasarkan karena manfaatnya untuk pilek dan flu, tetapi apakah klaim ini berakar pada sains?

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa elderberry bisa meredakan gejala pilek dan flu.

Sebuah penelitian pada 2016 menemukan bahwa penumpang pesawat yang mengonsumsi ekstrak elderberry mengalami pilek yang lebih singkat dengan gejala yang lebih ringan.

Manfaat ini kemungkinan terkait dengan kandungan antosianin dan flavonoid elderberry, yang memiliki sifat antioksidan, antiradang, dan imunomodulasi.