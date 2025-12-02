Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Kram Perut dengan Mengonsumsi 3 Bahan Alami Ini

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:35 WIB
Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - KRAM perut merupakan salah saty masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Pada beberapa wanita, kram perut sering dialami saat atau menjelang menstruasi.

Biasanya kram perut bukan kondisi yang mengkhawatirkan, tetapi Anda tetap perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Apalagi jika kram tak kunjung hilang. Ada beberapa bahan alami untuk mengatasi kram perut yang bisa Anda lakukan di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis merupakan salah satu bahan alami yang mengandung antioksidan yang bisa membantu mengurangi risiko iritasi dan kerusakan pada saluran pencernaan.

Beberapa antioksidan yang terkandung adalah eugenol, cinnamaldehyde, dan linalool.

Selain itu, kayu manis juga bisa membantu mengurangi sendawa, perut begah, kembung, dan kram.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan kram perut dan salah satunya ialah tentu saja cengkeh.

