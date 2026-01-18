Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Nyeri Asam Lambung dengan Mengonsumsi 10 Pengobatan Alami Ini

Minggu, 18 Januari 2026 – 04:10 WIB
Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung yang naik secara tiba-tiba bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada dada dan tenggorokan.

Pernahkah Anda merasa perut Anda seperti terbakar? Jika demikian, itu adalah situasi yang paling tidak nyaman dan menyakitkan, dan terkadang Anda memerlukan perbaikan segera untuk keluar dari situasi tersebut.

Namun, pertama-tama, pahami mengapa hal itu terjadi sebelum mencari solusi.

Produksi asam lambung yang berlebihan menyebabkan lambung Anda menjadi asam, yang selanjutnya bisa menyebabkan sensasi terbakar di dada atau perut Anda.

Sakit perut adalah penyakit pencernaan yang sangat umum yang juga dikenal sebagai dispepsia, dan bisa dengan mudah diobati dengan mencoba beberapa pengobatan rumahan yang telah dicoba dan diuji.

Berikut adalah pengobatan rumahan untuk meredakan sensasi terbakar di perut, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Cuka sari apel

Cuka sari apel membantu menyeimbangkan kadar pH lambung Anda, sehingga mengobati asam lambung.

Larutkan dua atau tiga sendok teh dengan satu sendok makan madu dalam secangkir air hangat.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan asam lambung yang menyakitkan dan salah satunya adalah ajwain.

