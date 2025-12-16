Redakan Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.
Sesuai dengan namanya, penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah.
Kondisi ini biasanya akan menyebabkan penderitanya mengalami peradangan sendi, tangan, lutut, jati, hingga kaki.
Hal tersebut disebabkan terbentuknya timbunan kristal yang berupa garam urat di persendian.
Rasa tak nyaman tersebut harus segera diatasi agar tidak memperburuk kondisi.
Berikut beberapa obat ampuh untuk atasi asam urat, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Probenesid dan salisilat
Probenesid dan salisilat menjadi salah satu obat yang dicari-cari untuk mengatasi asam urat.
Pasalnya, obat ini mampu meningkatkan pembuangan asam urat melalui urine.