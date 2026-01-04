Redakan Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 4 Kacang Ini

Minggu, 04 Januari 2026 – 03:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit sendi yang menyakitkan.

Asam urat tinggi merupakan kondisi yang muncul ketika ginjal tidak mampu membuang asam urat secara memadai.

Asam urat pada dasarnya adalah air alami yang terbentuk selama proses pencernaan makanan yang mengandung purin.

Apa sebenarnya purin itu? Purin adalah molekul kimia berbasis karbon dan nitrogen yang dipecah dalam tubuh.

Namun, makanan yang kaya purin seperti daging, sarden, dan bir menyebabkan tubuh tidak bisa mencernanya, sehingga mengakibatkan peningkatan kadar asam urat, produk limbah.

Kadar asam urat tinggi biasanya terjadi ketika ginjal tidak membuang asam urat dengan baik dan efisien.

Ketika terlalu banyak asam urat yang tertinggal di dalam tubuh, kondisi ini dikenal sebagai hiperurisemia.

Hal ini menyebabkan terbentuknya kristal asam urat yang mengendap di persendian dan bisa menyebabkan asam urat, yang merupakan bentuk artritis yang sangat menyakitkan.