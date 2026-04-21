Redakan Panas Dalam dengan 3 Cara Alami Ini

Selasa, 21 April 2026 – 09:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah panas dalam. Penyebab panas dalam biasanya karena jarang minum air putih, kurang asupan buah dan sayur, dan lainnya.

Untuk mengatasi panas dalam, ada beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berkumur-kumur dengan air garam

Berkumur dengan air garam, adalah cara alami dan mudah mengatasi gejala pada tenggorokan dan mulut.

Garam bisa membantu menghilangkan bakteri, dan kuman yang menyebabkan mulut luka serta tenggorokan sakit.

Anda bisa mencampurkan air hangat 240 ml, dengan satu sendok teh garam atau setara 5 gram dalam satu gelas.

Kemudian, kumur-kumur sambil mendongak menggunakan larutan garam tersebut selama 30 detik.