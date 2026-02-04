Redakan Sakit Gigi dengan Menggunakan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Sakit gigi bisa membuat Anda menghentikan berbagai kegiatan kamu saat itu juga.

Minum obat pereda sakit gigi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.

Selain minum obat pereda sakit gigi, ada beberapa bahan alami untuk meredakan sakit gigi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lemon

Lemon bisa meredakan sakit gigi. Keasaman buah ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi sakit gigi.

Cara menggunakan lemon untuk meredakan sakit gigi juga sederhana.

Anda hanya perlu memerasnya dan biarkan tetesannya menyentuh bagian gigi yang terasa sakit.