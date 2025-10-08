Redakan Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Teh Herbal Ini

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:11 WIB

jpnn.com - TEH herbal merupakan salah satu minuman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya ialah sakit perut. Sakit perut merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Masing-masing teh herbal memiliki khasiat yang sama untuk memberikan kenyamanan pada perut.

Baca Juga: Jaga Kesehatan Pencernaan dengan Rutin Mengonsumsi 7 Teh Herbal Ini

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Jahe

Teh jahe adalah teh herbal yang terbuat dari akar jahe. Akar ini telah digunakan sebagai obat alami untuk mual selama ribuan tahun dan umumnya ditambahkan ke permen, tablet, dan dalam bentuk bisa dikunyah untuk mengatasi sakit perut.

Ulasan sembilan studi melaporkan jahe meredakan mual dan muntah yang disebabkan oleh mual di pagi hari, kemoterapi, obat-obatan tertentu, dan pembedahan.

Baca Juga: Cara Alami Mengatasi Sakit Perut Akibat Sakit Mag

Untuk membuat teh jahe, cukup parut bagian kecil dari jahe yang sudah dikupas dan rendam dalam air mendidih selama 10-20 menit, sesuai selera.

2. Teh Chamomile

Teh chamomile berasal dari bunga yang manis yang dinikmati karena rasanya yang khas dan khasiatnya yang meningkatkan kesehatan.