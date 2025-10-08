Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Teh Herbal Ini

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:11 WIB
Ilustrasi air lemon. Foto: Laman Care2

jpnn.com - TEH herbal merupakan salah satu minuman yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Salah satunya ialah sakit perut. Sakit perut merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Masing-masing teh herbal memiliki khasiat yang sama untuk memberikan kenyamanan pada perut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Jahe

Teh jahe adalah teh herbal yang terbuat dari akar jahe. Akar ini telah digunakan sebagai obat alami untuk mual selama ribuan tahun dan umumnya ditambahkan ke permen, tablet, dan dalam bentuk bisa dikunyah untuk mengatasi sakit perut.

Ulasan sembilan studi melaporkan jahe meredakan mual dan muntah yang disebabkan oleh mual di pagi hari, kemoterapi, obat-obatan tertentu, dan pembedahan.

Untuk membuat teh jahe, cukup parut bagian kecil dari jahe yang sudah dikupas dan rendam dalam air mendidih selama 10-20 menit, sesuai selera.

2. Teh Chamomile

Teh chamomile berasal dari bunga yang manis yang dinikmati karena rasanya yang khas dan khasiatnya yang meningkatkan kesehatan.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu meredakan masalah sakit perut dan salah satunya ialah tentu saja teh fennel.

