Redakan Sembelit dengan 4 Pengobatan Alami Ini

Selasa, 30 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup merepotkan.

Sembelit biasanya terjadi karena Anda jarang mengonsumsi makanan berserat.

Untungnya, ada pengobatan alami untuk sembelit yang efektif, aman, dan mudah didapat.

Dari perubahan pola makan hingga pengobatan rumahan, pengobatan ini bisa membantu mengatur pergerakan usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan.

Dengan memasukkan pengobatan ini ke dalam rutinitas harian Anda, kamu bisa mengurangi ketergantungan pada pengobatan tradisional dan menghindari efek samping yang tidak menyenangkan terkait sembelit.

Ada beberapa pengobatan alami yang paling efektif untuk sembelit, termasuk makanan kaya serat, hidrasi, probiotik, teh herbal, dan banyak lagi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Jahe dan madu

Jahe dan madu adalah bahan yang umum digunakan dalam pengobatan alami untuk sembelit.