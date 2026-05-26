Redakan Sembelit dengan Rutin Mengonsumsi 11 Makanan Tinggi Serat

Selasa, 26 Mei 2026 – 05:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup mengganggu.

Meskipun sembelit sesekali mungkin umum terjadi, kesulitan yang sering terjadi bisa menandakan perlunya penyesuaian pola makan.

Memasukkan makanan berserat tinggi ke dalam menu makanan Anda sangat penting untuk melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan pencernaan yang optimal.

Penyesuaian sederhana, seperti memasukkan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, polong-polongan, dan kacang-kacangan, bisa secara signifikan meringankan ketidaknyamanan dan meningkatkan kesehatan usus Anda.

Daripada mengandalkan solusi yang dijual bebas, fokuslah pada pengobatan alami yang meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk berfungsi dengan lancar.

Memahami makanan berserat tinggi terbaik untuk sembelit bisa memberdayakan Anda untuk mengendalikan kesehatan pencernaan dan menikmati gaya hidup sehat.

Mengonsumsi makanan kaya serat dan serat kasar merupakan solusi alami untuk berbagai masalah tubuh, termasuk masalah perut.

Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan lambung, tetapi juga membantu mengatur kadar gula darah.