Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Sendawa dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:20 WIB
Redakan Sendawa dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi bersendawa.

jpnn.com, JAKARTA - SENDAWA merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Sendawa biasanya tidak berbahaya. Namun, beberapa kasus seperti sendawa yang berulang terus menerus bisa pertanda gangguan pencernaan.

Pengobatan bisa dilakukan mudah. Hanya bila sendawa itu tanpa penyebab jelas, sebaiknya mulai periksakan ke dokter.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membatasi konsumsi makanan pemicu gas

Bila terlalu sering sendawa, ada baiknya untuk mengurangi sejumlah makanan, seperti sayuran tinggi serat seperti kol, kubis, brokoli, asparagus, dan brussels sprout.

Kemudian buah tinggi serat seperti apel, pir, dan persik. Kurangi juga kacang yang termasuk kelompok polong-polongan.

Baca Juga:

Selanjutnya, bawang bombai, bulir biji utuh seperti gandum, susu dan produknya, termasuk es krim dan keju.

Lalu minuman berkarbonasi serta makanan mengandung sorbitol.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu Anda mengatasi sendawa dengan cepat dan salah satunya ialah dengan mengonsumsi obat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sendawa  cara alami  konsumsi obat  olahraga ringan 
BERITA SENDAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp