Redakan Sendawa dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SENDAWA merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Sendawa biasanya tidak berbahaya. Namun, beberapa kasus seperti sendawa yang berulang terus menerus bisa pertanda gangguan pencernaan.

Pengobatan bisa dilakukan mudah. Hanya bila sendawa itu tanpa penyebab jelas, sebaiknya mulai periksakan ke dokter.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membatasi konsumsi makanan pemicu gas

Bila terlalu sering sendawa, ada baiknya untuk mengurangi sejumlah makanan, seperti sayuran tinggi serat seperti kol, kubis, brokoli, asparagus, dan brussels sprout.

Kemudian buah tinggi serat seperti apel, pir, dan persik. Kurangi juga kacang yang termasuk kelompok polong-polongan.

Selanjutnya, bawang bombai, bulir biji utuh seperti gandum, susu dan produknya, termasuk es krim dan keju.

Lalu minuman berkarbonasi serta makanan mengandung sorbitol.