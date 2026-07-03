Redakan Stres dengan Mengonsumsi 4 Minuman Ini

jpnn.com, JAKARTA - STRES bisa menyrang siapa saja. Stres biasanya timbul karena berbagai masalah, seperti asmara, keluarga, finansial, dan lainnya.

Namun, Anda tidak perlu khawatir. Meski stres mengikuti kemana pun kamu pergi, Anda bisa hidup bebas dari stres.

Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mengonsumsi minuman yang bisa meredakan stres dalam pikiran.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air kelapa

Air kelapa merupakan sumber magnesium dan potasium yang sangat baik dan membantu mengendurkan otot kamu.

Minuman ini juga mampu menguatkan energi yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak.

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Selain itu, air kelapa dikemas dengan vitamin B yang membantu mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah.

2. Susu hangat

Segelas susu hangat pada akhir hari yang menegangkan adalah minuman yang sempurna untuk melepaskan diri.