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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Kamis, 23 Juli 2026 – 08:18 WIB
Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini - JPNN.COM
Ilustrasi: Ikan salmon. Foto: foodlife

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Penyebabnya bisa karena asupan makanan berlemak yang terlalu tinggi hingga beban hidup yang menimbulkan stres dan depresi.

Gejala darah tinggi ditandai dengan kepala pusing seperti berat sebelah alias migrain hingga badan sering kelelahan.

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Jangan khawatir, alih-alih mengonsumsi obat-obatan kimia, penderita darah tinggi bisa beralih mengonsumsi beberapa makanan yang terbukti ampuh.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang mengandung 1 persen kalsium, 8 persen magnesium, dan 12 persen potasium.

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Dengan zat-zat yang terkandung tersebut, pisang bisa juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Bukan cuma itu, pisang juga bisa menaikkan mood dan membuat hari kamu makin bahagia.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meredakan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

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TAGS   Makanan  tekanan darah tinggi  pisang  kubis 
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