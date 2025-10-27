Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Senin, 27 Oktober 2025 – 09:04 WIB
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Jika dibiarkan, perlahan akan memicu berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, darah tinggi hingga strok.

Jangan khawatir, untuk mengatasinya, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein – LDL atau kolesterol “jahat”.

Selain itu, kalium dalam buah pisang juga bisa membantu menurunkan tekanan darah, dan pada gilirannya, bisa menurunkan kolesterol jahat dan menyehatkan jantung.

Pisang merupakan tanaman rumah bagi masyarakat Indonesia. Selain banyak jenis dan aneka rasa, pisang mampu menjadi obat bagi berbagai penyakit.

Memang banyak jenis pisang yang bisa dikonsumsi keseharian.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah jeruk nipis.

