Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Selasa, 28 April 2026 – 05:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - POLA hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah penting Anda lakukan agar terhindar dari penyakit jantung.

Hipertensi adalah kondisi medis serius yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya.

Stres, obesitas, merokok berlebihan, konsumsi alkohol, dan peningkatan asupan makanan olahan dalam makanan sehari-hari adalah beberapa kemungkinan penyebab hipertensi.

Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala yang nyata.

Namun, sakit kepala terus-menerus yang menyebabkan pusing bisa menjadi gejala yang harus diwaspadai.

Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, maka kamu harus mengikuti diet DASH.

Diet DASH sangat menganjurkan makan biji-bijian, lemak berkualitas baik, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran berwarna karena kaya akan antioksidan dan flavonoid.