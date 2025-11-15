Close Banner Apps JPNN.com
redBus Berikan Penghargaan Kepada Operator Bus Terbaik Indonesia

Sabtu, 15 November 2025 – 16:41 WIB
CEO redBus Prakash Sangam saat menggelar ajang perdana redBus People’s Choice Awards di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/11/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi pemesanan tiket bus online redBus menggelar ajang perdana redBus People’s Choice Awards di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/11/2025).

Ajang ini digelar untuk mengapresiasi operator bus antarkota atas mutu layanan, ketepatan waktu, dan inovasi.

Ajang ini melibatkan suara penumpang sebagai penentu pemenang lintas kategori operator dan terminal, yang juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan transportasi darat.

CEO redBus Prakash Sangam menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas peran operator dalam menjaga konektivitas sekaligus menangkap suara komunitas penumpang dan penggemar bus sebagai tolok ukur kepercayaan.

“Operator bus di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga konektivitas bangsa, selain iti redBus hadir juga untuk mendorong digitalisasi bus di tanah air, yang saat ini baru 50%,” ujar Prakash.

Praskash mengatakan penghargaan ini merupakan perayaan dan pengakuan atas dedikasi mereka terhadap efisiensi dan kepuasan pelanggan, yang terus memperkuat kepercayaan publik dalam ekosistem perjalanan antarkota.

“Selain itu, kami ingin menangkap suara para pelancong dan komunitas bus secara langsung. Pengakuan ini lebih dari sekadar merayakan para operator, ini tentang menampilkan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan penumpang kepada mereka setiap hari,” katanya.

Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Irly S. Permata mengatakan pengakuan terhadap sektor angkutan jalan, terutama bus, adalah hal penting.

Aplikasi pemesanan tiket bus online redBus menggelar ajang perdana redBus People’s Choice Awards di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan,

