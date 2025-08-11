Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Redmi 15 5G Hadir di Segmen Smartphone Rp 2 Jutaan

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:31 WIB
Redmi 15 5G Hadir di Segmen Smartphone Rp 2 Jutaan
Xiaomi merilis Redmi 15 5G. Foto: xiaomi

jpnn.com - Xiaomi menghadirkan ponsel pintar terbaru Redmi 15 5G untuk segmen entry level.

Smartphone dengan layar refresh rate 144 Hz, baterai besar 7000 mAh, dan kamera 50 MP itu dibanderol Rp 2,7 jutaan.

Redmi 15 5G dibekali layar beresolusi Full HD+ berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling rate 288 Hz.

Layar ponsel itu juga sudah dilengkapi dengan fitur Wet Touch Technology 2.0 yang bisa mendukung penggunaan layar tetap responsif meski jari pengguna basah.

Dapur pacunya ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 yang dipadukan pilihan RAM 8GB dan ROM berukuran 256GB.

Redmi 15 5G juga hadir dengan baterai 7000 mAh, terbesar yang digunakan Xiaomi dari seluruh ponsel pintar yang dirilisnya secara global.

Baterai tentunya sudah didukung dengan teknologi pengisian daya cepat menggunakan kabel 33W.

Soal sistem operasi, ponsel pintar itu telah menjalankan HyperOS 2.0 berbasis Android 15 dan beragam fitur kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) juga sudah dapat diakses di antaranya Circle to Search, AI Eraser, AI Sky, serta Dynamic Shots.

Xiaomi menghadirkan ponsel pintar terbaru Redmi 15 5G untuk segmen entry level. Harganya Rp 2 jutaan

