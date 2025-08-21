Redmi 15C Hadir Sebagai Pilihan Ponsel Ramah di Kantong

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menambah pilihan ponsel murah di Indonesia, Xiaomi merilis Redmi 15C yang dibanderol seharga Rp1,5 jutaan.

Ponsel pintar itu tidak hanya dilengkapi daya yang besar 6.000 mAh, tetapi juga menghadirkan tampilan yang sleek dan stylish.

"Dengan baterai yang juara 6000mAh hp ini bisa bantu pengguna tetap #AlwaysReady mengikuti gaya hidup masa kini."

"Teknologi yang kami hadirkan dirancang khusus untuk jadi teman setia setiap generasi,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng dalam keterangannya, Kamis (21/8).

Redmi 15C memiliki bobot yang ringan 205 gram dan tampilan ramping dengan ketebalan 7,99 milimeter.

Ponsel berukuran 17,5 cm dengan refresh rate 120 Hz serta bezel yang tipis.

Dari sisi dapur pacu, Redmi 15C dibekali chip Helio G81 Ultra yang diklaim cukup andal saat berselencar di internet.

Sistem operasinya menjalankan HyperOS 2.0 berbasis Android 15.