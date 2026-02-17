Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Redmi A7 Pro Hadir dengan Baterai Besar, Harga Rp 1 Jutaan

Minggu, 01 Maret 2026 – 00:18 WIB
Redmi A7 Pro Hadir dengan Baterai Besar, Harga Rp 1 Jutaan - JPNN.COM
Xiaomi resmi meluncurkan smartphone entry-level Redmi A7 Pro, ke pasar Indonesia pada Jumat (28/2). Foto: Xiaomi

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia kembali menambah jajaran produk baru dengan meluncurkan smartphone entry-level Redmi A7 Pro, ke pasar Indonesia pada Jumat (28/2).

Ponsel tersebut hadir dengan satu varian saja dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB.

“Xiaomi menghadirkan Redmi A7 Pro, smartphone dengan performa optimal untuk menemani anak muda melakukan berbagai hal yang mereka suka,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng dalam siaran persnya, Sabtu (28/2).

Baca Juga:

Redmi A7 Pro hadir dengan layar 6,9 inci yang memberikan kenyamanan lebih saat nonton video TikTok dan Instagram maupun baca post di Threads dan X. Layar itu sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz.

Ponsel tersebut memiliki tingkat kecerahan mencapai 800 nits. Dengan angka tersebut pengguna bisa melihat tampilan layar dengan jelas.

Redmi A7 Pro hadir dengan performa andal untuk membantu anak muda untuk mengekspresikan diri dengan berbagai hal yang mereka suka.

Baca Juga:

Sama seperti smartphone Redmi terbaru lainnya, A7 Pro mendapatkan Xiaomi HyperOS 3 yang memberikan performa optimal untuk main game, edit konten, hingga mencari informasi menggunakan AI.

Ponsel itu sudah menggunakan teknologi UFS 2.2 untuk performa yang lebih gesit, sehingga penggunaan sehari-hari terasa lebih lancar tanpa jeda.

Xiaomi resmi meluncurkan smartphone entry-level Redmi A7 Pro, ke pasar Indonesia pada Jumat (28/2). Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Redmi A7 Pro  Harga Redmi A7 Pro  Xiaomi  hp sejutaan  Spesifikasi Redmi A7 Pro 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp