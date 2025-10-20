Redpumpkin.AI Siap Bantu Bisnis Indonesia dengan Teknologi Otonom

jpnn.com, JAKARTA - ICS Compute, mitra resmi AWS Advanced Partner di Indonesia, resmi meluncurkan Redpumpkin.AI Business Platform, sebuah sistem berbasis Agentic AI yang diklaim dapat merevolusi cara bisnis bekerja dengan kecerdasan otonom.

Platform ini dihadirkan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Teknologi Agentic AI disebut bukan sekadar alat, tetapi sistem yang mampu bernalar, merencanakan, dan menyelesaikan tugas kompleks secara mandiri.

Berbeda dari AI tradisional yang reaktif, Redpumpkin.AI dirancang sebagai mitra proaktif yang membantu otomatisasi proses bisnis, dari peninjauan dokumen hingga perekrutan karyawan.

Menurut CEO ICS Compute, Budhi Wibawa, peluncuran Redpumpkin.AI menjadi tonggak penting dalam transformasi digital dunia usaha di Indonesia.

“Perusahaan yang masih bergantung pada proses manual akan tertinggal. Ke depan, pertanyaan strategisnya bukan lagi berapa banyak karyawan yang dimiliki, tapi berapa banyak Agentic AI yang dimiliki perusahaan,” ujarnya, Senin (20/10).

ICS Compute menegaskan Redpumpkin.AI dibangun dengan sistem keamanan tinggi dan memahami konteks lokal.

Seluruh data pelanggan disimpan di wilayah AWS Asia Pasifik (Jakarta), dengan mekanisme Human-in-the-Loop untuk menjaga akurasi output penting seperti dokumen hukum dan kontrak kerja.