Refleksi Akhir Tahun Bersama KWP, Kang Cucun DPR: Pemberitaan Perihal Parlemen Makin Berimbang

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Sjamsurijal menyampaikan apresiasi mendalam kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) atas peran pentingnya dalam menyajikan pemberitaan tentang parlemen yang dinilai makin berimbang, akurat, dan konstruktif.

Dia menilai kekompakan wartawan peliput DPR menjadi salah satu faktor kunci terciptanya ruang publik yang sehat dan informatif.

Dalam pertemuan bersama jajaran KWP di acara Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun dengan tema "Peran Media dalam Mewujudkan Transformasi DPR” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025), Cucun menekankan bahwa fungsi media sangat vital sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat.

Acara yang dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima, Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar serta Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA., juga ratusan wartawan parlemen.

Menurutnya, kualitas pemberitaan wartawan parlemen saat ini tidak hanya memenuhi standar profesionalisme, tetapi bahkan melampauinya.

“Saya sangat mengapresiasi peran teman-teman KWP yang sekarang begitu kompak. Semua bisa menyajikan pemberitaan bukan hanya berimbang, tetapi sangat berimbang dan memperlihatkan bagaimana kerja DPR dapat tersampaikan secara objektif kepada publik,” ujar Cucun.

Dia menyampaikan dinamika kerja legislatif yang berlangsung setiap hari membutuhkan dukungan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menjadi amplifier terhadap berbagai agenda kebijakan publik.

“Keberadaan wartawan yang memahami proses kerja DPR menjadi elemen krusial dalam memastikan pesan lembaga tersampaikan dengan benar," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.