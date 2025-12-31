Refleksi Akhir Tahun, Pelindo Santuni 150 Anak Yatim di Makassar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyalurkan santunan kepada 150 anak yatim piatu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada akhir 2025.

Santunan diberikan kepada anak-anak dari empat panti asuhan, yakni Panti Asuhan Jannatul Mawa, Al Kautsar, Riskullah, dan Mulia Insani. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 dan menyongsong 2026.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Regional 4.

“Menutup tahun dengan berbagi adalah bentuk rasa syukur kami atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Pelindo sepanjang 2025. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan kehangatan, harapan, dan semangat baru bagi mereka untuk terus bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata Arif Rabu (31/12).

Menurutnya, program TJSL Pelindo diarahkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.

Executive Director Pelindo Regional 4 Abdul Azis menjelaskan, sepanjang 2025 Pelindo melaksanakan berbagai kegiatan TJSL di wilayah Indonesia Timur, termasuk Kota Makassar.

Kegiatan tersebut mencakup bantuan sosial serta perbaikan fasilitas panti asuhan, seperti di Panti Asuhan Kasih Sayang dan Panti Asuhan Al Mujaadilah di Makassar.

Di sisi lain, Pengurus Panti Asuhan Al Mujaadilah, Hasni menyatakan, bantuan yang diberikan Pelindo berdampak langsung terhadap operasional panti dan kondisi anak-anak asuh.