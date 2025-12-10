Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Refleksi Akhir Tahun: Surya Fermana Ajak Publik Menjaga Suasana Kondusif

Rabu, 10 Desember 2025 – 11:57 WIB
Refleksi Akhir Tahun: Surya Fermana Ajak Publik Menjaga Suasana Kondusif - JPNN.COM
Surya Fermana. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Pemerhati sosial politik Surya Fermana mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana kondusif menjelang akhir tahun, terlebih ketika sejumlah daerah di tanah air dilanda bencana banjir bandang dan longsor.

"Sebaiknya kita melakukan refleksi akhir tahun dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah. Kita mesti membantu pemerintah mengatasi situasi sehingga kondisi menjadi kembali normal," kata Surya melalui keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Dia pun mengimbau kepada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa, agar menahan diri.

Baca Juga:

Menurut Surya, aspirasi dapat disalurkan dengan cara lain, seperti melalui media, berkirim surat, atau melakukan audiensi dengan pihak pemerintah.

Surya mengatakan pengerahan massa akan menguras tenaga pengamanan, khususnya Polri yang juga lagi berjibaku menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Contoh aksi APDESI pada Selasa, 9 Desember 2025 yang menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan, terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025 tentang pencairan dana desa," kata Surya.

Baca Juga:

Diketahui bahwa aturan tersebut dinilai membuat penyaluran Dana Desa Tahap II terhenti, serta mengalihkan sebagian besar anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.

"Untuk aksi itu saja, memerlukan jumlah tenaga pengamanan yang cukup besar, yaitu 2.155 aparat gabungan. Belum lagi bila ditambah dengan maraknya aksi-aksi lain," kata Surya.

Pemerhati sosial politik Surya Fermana mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana kondusif menjelang akhir tahun, terlebih di tengah situasi bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   refleksi akhir tahun  Surya Fermana  kondusif  Prabowo Subianto  Apdesi  Unjuk Rasa  Bencana 
BERITA REFLEKSI AKHIR TAHUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp