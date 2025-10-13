Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo, GCP dan GAN Gelar Kegiatan Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) dan Gerakan Asta Cita Nasional (GAN) menyiapkan sejumlah kegiatan refleksi sekaligus kado spesial bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo pada 17 Oktober mendatang.

Ketua Umum GCP, H. Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kesetiaan relawan dalam mengawal pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami akan gelar kegiatan bersama, mulai dari seminar refleksi satu tahun pemerintahan, dan beberapa kegiatan lain yang masih kami rahasiakan,” ujarnya, Senin (13/10).

Menurut Kurniawan, selama satu tahun memimpin, Presiden Prabowo telah menunjukkan capaian positif, baik di bidang kesejahteraan rakyat maupun posisi Indonesia di kancah internasional.

“Presiden kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela rakyat dan membangun negeri di atas kebenaran,” katanya.

Dia menambahkan, kepemimpinan Prabowo juga mendapat apresiasi dunia internasional.

“Nama Presiden Prabowo harum di dunia, bahkan pernah disebut oleh Presiden Amerika Donald Trump karena gagasan besarnya dalam upaya mendamaikan konflik Israel dan Palestina,” ucap Kurniawan.

Sementara itu, Sekjen Gerakan Asta Cita Nasional (GAN), Erlambang Trisakti, menilai tanggal 17 Oktober menjadi momen istimewa untuk memberikan penghargaan kepada Presiden Prabowo atas dedikasinya.