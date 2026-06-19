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JPNN.com - Nasional - Hukum

Refly Harun Protes Roy Suryo-Dokter Tifa Dibawa ke RS Polri: Klien Kami Sehat

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:00 WIB
Refly Harun Protes Roy Suryo-Dokter Tifa Dibawa ke RS Polri: Klien Kami Sehat - JPNN.COM
Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun. Tangkapan layar YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, menegaskan bahwa kedua kliennya berada dalam kondisi sehat walafiat.

Hal tersebut disampaikan Refly saat mendampingi proses pemeriksaan kesehatan kedua tersangka di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026)

"Roy Suryo dan Dokter Tifa, dua-duanya sehat walafiat," kata Refly di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

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Refly menyebut kedua kliennya tidak memiliki keluhan kesehatan apa pun saat menjalani proses hukum. Bahkan, keduanya tengah melakukan aktivitas sebelum dijemput paksa.

Ia juga mengungkapkan kliennya, Roy Suryo, sejak awal mempertanyakan dorongan atau kepentingan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan penyidik.

Roy merasa tidak memiliki masalah kesehatan yang mengharuskan dirinya menjalani pemeriksaan tambahan di RS Polri.

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"Mas Roy sendiri mengatakan tidak merasa perlu diperiksa, tetapi karena memang prosedurnya demikian, pemeriksaan tetap dilakukan jadinya," ujar Refly.

Sementara itu, Refly juga mengungkap kondisi Dokter Tifa sangat baik. Bahkan, beberapa jam sebelum diamankan, sekitar pukul 08.00 WIB Dokter Tifa sedang bersiap mengikuti agenda penting pendidikannya, yakni seminar hasil disertasinya.

Kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, menegaskan bahwa kedua kliennya berada dalam kondisi sehat walafiat.

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TAGS   Roy Suryo  Dokter Tifa  Refly Harun  kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi 
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