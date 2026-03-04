Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Reforestasi 2.557 Hektare Tesso Nilo Dimulai, Menhut: Era Prabowo Jadi Titik Balik

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:00 WIB
Reforestasi 2.557 Hektare Tesso Nilo Dimulai, Menhut: Era Prabowo Jadi Titik Balik - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, Selasa (3/3). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut reforestasi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi langkah pemerintah memulihkan ekosistem lokasi itu yang menghadapi berbagai persoalan.

Hal demikian dikatakan Raja Juli saat menghadiri acara dimulainya reforestasi 2.557 hektare Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, Selasa (3/3).

"Ini menjadi rangkaian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan kembali ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu dalam keterangan persnya, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Raja Juli menuturkan persoalan Tesso Nilo bukan masalah baru dan mulai diurai pada era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Persoalan Tesso Nilo ini persoalan yang sudah menahun, bukan persoalan yang terjadi kemarin sore. Persoalan yang sudah melapuk, karena memang sudah akut. Namun, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto persoalan ini mulai dapat kami urai,” kata Sekjen PSI itu.

Raja Juli menuturkan beberapa bulan lalu pemerintah merelokasi lahan masyarakat yang sebelumnya berkebun di kawasan Tesso Nilo.

Baca Juga:

Menurutnya, langkah relokasi diambil sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemusnahan sawit di Tesso Nilo. 

"Teman-teman yang berkebun di Tesso Nilo mendapat lahan pengganti sebagai bagian dari upaya kita mencari titik temu, bukan titik tengkar. Mengurai persoalan, bukan menambah kusut benang yang memang sudah kusut,” tegasnya.

Menhut Raja Juli Antoni menuturkan persoalan Tesso Nilo mulai diurai pada era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni  Tesso Nilo  Reforestasi  Prabowo  Taman Nasional Tesso Nilo 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp