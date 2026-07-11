Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Artikel - Opini

Reforma Agraria: Fondasi Swasembada Pangan Berkelanjutan

Oleh: Muhammad Irvan Mahmud Asia - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)

Sabtu, 11 Juli 2026 – 12:47 WIB
Reforma Agraria: Fondasi Swasembada Pangan Berkelanjutan - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA) Muhammad Irvan Mahmud Asia. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Fokus agenda pemerintahan Presiden Prabowo di sektor pertanian adalah swasembada pangan.

Dengan cara peningkatan produksi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi), mekanisasi, penyederhanaan distribusi pupuk subsidi, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP), pompanisasi dan berbagai program pendukung lain.

Namun, di balik berbagai upaya tersebut, masih terdapat persoalan pelik dan mendasar yang harus dituntaskan jika swasembada pangan bisa eksis dalam jangka panjang seperti konflik agraria, penguasaan lahan oleh petani sangat kecil, alih fungsi lahan produktif, menurunnya jumlah petani muda, hingga kesejahteraan petani yang belum merata.

Baca Juga:

Dalam konteks inilah, tulisan ini akan membedah sejauh mana Reforma Agraria (RA) menjadi fondasi berkelanjutan bagi swasembada pangan Indonesia?

Melihat dinamika RA dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, pelaksanaan RA dalam konteks administrasi berupa sertifikasi atau legalisasi asset cukup berhasil.

Namun sertifikasi hanya memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai masyarakat.

Baca Juga:

Sertikasi bukanlah RA dalam arti struktural, yaitu redistribusi tanah kepada masyarakat yang belum memiliki tanah atau hanya menguasai lahan sempit.

Padahal, semangat utama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 adalah mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, mewujudkan keadilan sosial, dan memastikan tanah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Fokus agenda pemerintahan Presiden Prabowo di sektor pertanian adalah swasembada pangan antara lain melalui peningkatan produksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reforma agraria  Irvan Mahmud  swasembada pangan  pangan berkelanjutan 
BERITA REFORMA AGRARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp