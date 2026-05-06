Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Reformasi Peradilan Militer Butuh Dorongan Politik

Rabu, 06 Mei 2026 – 09:46 WIB
Reformasi Peradilan Militer Butuh Dorongan Politik - JPNN.COM
Ilustrasi pengadilan militer. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com - Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto menekankan bahwa hambatan dalam reformasi peradilan militer tidak semata-mata merupakan persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan adanya resistensi institusional untuk mempertahankan status quo.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda reformasi membutuhkan dorongan politik yang lebih kuat, khususnya dari aktor-aktor sipil," kata dia dalam diskusi publik bertajuk "Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer" pada Selasa (5/5/2026), di Aula Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Makassar.

Diskusi yang diselenggarakan Centra Initiative bersama Imparsial, LBH Makassar, dan Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menghadirkan berbagai pakar dan pengamat untuk membahas problematika mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia serta urgensi reformasi yang lebih komprehensif.

Baca Juga:

Forum itu juga menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk mendorong penguatan supremasi sipil dan akuntabilitas institusi militer dalam kerangka negara hukum demokratis.

Ali Armunanto juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam mendorong kejelasan regulasi yang selama ini masih ambigu dan menjadi penghambat utama dalam transformasi sistem peradilan militer.

"Tanpa tekanan yang konsisten, reformasi berisiko stagnan dan tidak menyentuh akar persoalan," ucapnya.

Baca Juga:

Dalam perspektif tata kelola demokratis, Ali menegaskan bahwa sistem peradilan sipil memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi serta berada di bawah mekanisme kontrol demokratis yang lebih kuat dibandingkan dengan pengadilan militer.

"Sebaliknya, pengadilan militer dinilai lebih rentan terhadap pengaruh politik, sehingga berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum," tuturnya.

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto menilai hambatan dalam reformasi peradilan militer tidak semata-mata merupakan persoalan teknis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peradilan militer  Reformasi  Centra Initiative  LBH Makassar  FISIP Unhas  Ali Armunanto  Abdul Azis Dumpa  TNI  reformasi peradilan militer 
BERITA PERADILAN MILITER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp